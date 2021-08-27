На востоке столицы водитель такси скрылся после наезда на ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На востоке столицы водитель такси наехал на ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

"Во дворе дома 44 на Федеративном проспекте водитель такси следовал задним ходом и совершил наезд на 6-летнюю девочку, после чего скрылся. Предварительно, у ребенка ушиб коленного сустава", – говорится в сообщении.

Известно, что девочка находилась с мамой, а в момент наезда они вместе переходили дворовую проезжую часть.

В настоящее время правоохранители принимают все необходимые меры, чтобы установить местонахождение водителя и задержать его.

Ранее легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на проспекте Вернадского. В результате столкновения скорая перевернулась.