Появились кадры момента столкновения фуры с дорожным ограждением на трассе М11

В Сети появились кадры аварии на трассе М11. У фуры на ходу лопнули колеса. Многотонник занесло, он врезался в дорожное ограждение и взорвался. Известно, что за рулем был 21-летний водитель. Он выжил, несмотря на взрыв и пожар.

На севере Москвы машина врезалась в остановку. Авария произошла на Дубнинской улице в районе дома №38. Пока непонятно, почему автомобиль вынесло на тротуар. Машина сильно разбита, остановка тоже. По предварительным данным, есть пострадавшие. Также, по некоторым данным, женщина за рулем машины была пьяна.