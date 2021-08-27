Появились кадры момента столкновения фуры с дорожным ограждением на трассе М11

11:15
В Сети появились кадры аварии на трассе М11. У фуры на ходу лопнули колеса. Многотонник занесло, он врезался в дорожное ограждение и взорвался. Известно, что за рулем был 21-летний водитель. Он выжил, несмотря на взрыв и пожар.
На севере Москвы машина врезалась в остановку. Авария произошла на Дубнинской улице в районе дома №38. Пока непонятно, почему автомобиль вынесло на тротуар. Машина сильно разбита, остановка тоже. По предварительным данным, есть пострадавшие. Также, по некоторым данным, женщина за рулем машины была пьяна.
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