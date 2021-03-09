В Антарктиде пингвин спасся от косаток на лодке с туристами

В Антарктиде пингвин запрыгнул к туристам, чтобы спастись от косатки

Папуасский пингвин в Антарктиде запрыгнул на лодку с туристами, чтобы не стать жертвой нескольких косаток. Об этом сообщает The Sun.

Стая голодных косаток гонялась за пингвином, который никак не мог уйти от погони, мечась между туристами и китами-убийцами.

Группа неравнодушных путешественников начала подзывать пингвина к лодке. Со второй попытки птица все же смогла запрыгнуть к людям и спастись.

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