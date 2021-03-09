В США "умерший" домашний кот вернулся к владельцу спустя четыре года

16:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В США кот, который считался умершим, вернулся к своему хозяину спустя четыре года скитаний по улицам. Об этом сообщается на сайте KJZZ.
Кота нашли дети в городе Керрвилл, штат Техас. Они отнесли животное в приют, где его обследовал ветеринар. Специалист обнаружил у питомца чип, благодаря которому нашел контакты его владельца.
Сотрудники приюта распространили историю пропавшего кота в соцсетях, после чего пара добровольцев вызвалась отвезти питомца обратно домой в Арканзас.
Хозяин пропавшего кота встретил пару в аэропорту. Он признался, что хоть и прошло четыре года, для него повзрослевший питомец так и остался "милым котенком".
Ранее в Калуге прохожие спасли пса, вмерзшего в лед. Задние лапы животного пришлось высвобождать с помощью лопаты. После этого его отвезли в ветеринарную клинику.
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