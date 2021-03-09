Собак Байдена выслали из Белого дома

Фото: ТАСС/Zuma/Adam Schultz

Немецких овчарок президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден выслали из Белого дома. Об этом сообщает "Газета.ру".

Причиной такого решения стало то, что одна из собак укусила сотрудника службы безопасности. Обеих собак отправили в дом Байденов в штате Делавэр.

Подробности инцидента неизвестны. В администрации президента ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее пилот пассажирского самолета, который следовал из Судана в Катар, пострадал при нападении агрессивного кота. Животное попало в кабину управления лайнером и напало на членов экипажа, после чего было принято решение совершить экстренную посадку.