Москвичи предпочитают заводить кошек, а не собак – исследование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жители Москвы чаще всего в качестве питомца заводят кошек, а не собак – первые живут у 46% горожан. Такие данные показал опрос компании "Сбербанк страхование".
Что касается собак, то они проживают у 31% респондентов. По числу этих животных столица занимает третье место, уступая Санкт-Петербургу и Ярославлю.
По результатам исследования было установлено, что 73% россиян держат хотя бы одно домашнее животное.
"Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котенка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка – 1 700 рублей. Москвичи рассчитывают на большие суммы: котенка они готовы приобрести за 1 306 рублей, щенка – за 4 500 рублей. Но, заводя домашнего питомца, не все задумываются о том, что за их содержание также придется платить. Между тем 84% владельцев, по данным "Сбербанк страхования", только на лечение животных тратят около 10 тысяч рублей в год. Расходы на ветеринаров позволяет существенно сократить страховка, интерес к которой в последнее время значительно вырос", – рассказал вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.
В компании также отметили, что порядка 32% россиян заявили, что подобрали своего питомца на улице, еще 7% взяли животное в приюте.
В Госдуме ранее предложили отказаться от продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что такие условия содержания питомцев могут быть приравнены к жестокому обращению.
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