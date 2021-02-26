Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бродячих собак следует отлавливать и усыплять, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что такие меры стоит предпринимать в большинстве своем там, где таких животных слишком много и где они представляют угрозу для людей.

"Ну сколько будем это терпеть? По всей стране от бродячих собак гибнут люди, домашние животные, теперь вот редкие животные. В этом виноваты те, кто принимал закон о содержании животных, это дело рук "собачьей мафии", – заявил Жириновский.

Он напомнил, что накануне бродячие собаки загрызли пятнистого оленя в парке "Лосиный остров".

Жириновский также отметил, что домашних собак нужно чипировать. Это заставит хозяев, которые выгоняют животных на улицу, нести за это ответственность.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России необходимо прекратить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках.

По мнению депутата, условия, в которых животные содержатся в данных местах, можно приравнять к жестокому обращению.

