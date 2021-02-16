В ЯНАО хаски покусала семерых детей из интерната

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

В селе Сеяха Ямало-Ненецкого автономного округа собака покусала семерых воспитанников школы-интерната, сообщили в прокуратуре региона.

Пострадали дети в возрасте от 8 до 10 лет. У пятерых из них диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка зафиксированы укушенные раны кистей рук.

В ведомстве уточняют, что будет дана оценка деятельности местных властей по исполнению полномочий по обращению с животными без владельцев. Также будет рассмотрен вопрос о направлении в суд иска о взыскании морального вреда.

Сейчас устанавливается личность хозяина хаски.

Ранее сообщалось, что жителей района Раменки терроризируют бродячие собаки. Животные приходят к жилым домам из промзоны в поисках пищи, а если ничего не находят, то нападают на людей.