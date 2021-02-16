Полиция в Сочи проверит факт гибели бездомных собак

17:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские в Сочи начали проверку по факту сообщений о предполагаемом отравлении собак. Об этом заявили в пресс-службе городского УВД.
Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлены две умирающие собаки. Инцидент, согласно описанию, произошел на одной из улиц Сочи.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет сотрудниками УВД по городу Сочи в социальных сетях выявлены публикации, в которых авторы отмечают, что на территории Адлерского района Сочи, предположительно, происходит отравление собак", – уточнили в ведомстве.
Правоохранительные органы изучают записи с камер уличного наблюдения. Кроме того, сотрудники полиции опрашивают вероятных очевидцев происшествия.
Ранее на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске очевидцы сфотографировали стаю бродячих собак, шерсть которых была ярко-голубого цвета. По некоторым данным, животные могли искупаться в отходах производства. На данный момент животные находятся в ветеринарном госпитале.
В столичном регионе встретили стаю собак кислотно-голубого цвета
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