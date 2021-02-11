В Дзержинске объяснили, откуда взялись синие собаки

Фото: vk.com/"Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|"/Алексей Ганин

Голубые собаки, которых увидели на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске, могли испачкаться в остатках химических веществ. Об этом РИА Новости сообщил конкурсный управляющий АО "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец.

Фотография с окрашенными в яркий голубой цвет псами размещена в местных пабликах 11 февраля. Необычных животных увидели возле завода "Оргстекло" – в прошлом одного из крупнейших химпредприятий региона.

Как заявил конкурсный управляющий "Дзержинского оргстекла", рядом с предприятием расположено много заброшенных зданий.

"Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии – медный купорос, например, извалялись в нем", – уточнил Мисливец.

Ранее стая бездомных собак набросилась на школьницу в Воронеже. Очевидец рассказал, как бродячие собаки быстро сбились в свору и атаковали ребенка без видимых причин.