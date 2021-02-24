Стая бродячих собак загрызла трех пятнистых оленей в "Лосином острове"

18:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На территории Лосиной биостанции стая бездомных собак совершила два нападения на пятнистых оленей, сообщает пресс-центр национального парка "Лосиный остров".
"Три особи получили тяжелые ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.
Дальневосточные пятнистые олени были завезены в национальный парк в 70-е годы. За это время их популяция выросла в 10 раз. Однако бродячие собаки и волки все еще представляют для оленей серьезную опасность.
"Факты нападения фиксируются ежегодно, особенно в холодные зимы. Сильные морозы стали причиной повышенной агрессивности животных", – говорится в сообщении пресс-центра.
Там отметили, что соседство нацпарка с мегаполисом неизбежно формирует проблему проникновения стай бродячих собак на заповедную территорию.
Администрациями ближайших подмосковных городских округов Мытищи, Королев и Щелково на данный момент прорабатывается вопрос о заключении договора на отлов бездомных собак с территории нацпарка специализированной организацией.
Сейчас в местах локализации оленей усилили охрану. Между администрацией парка и администрациями городских округов обеспечивается информационное взаимодействие.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО хаски покусала семерых детей из интерната. Пострадали дети в возрасте от 8 до 10 лет. У пятерых из них диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка зафиксированы укушенные раны кистей рук.
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