Ветеринары посоветовали обрызгивать водой и прижимать к полу кусающихся домашних животных

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Чтобы отучить питомцев кусаться, рекомендуется брызгать в кошек водой из пульверизатора, а собак прижимать к полу, сообщает Агентство "Москва".

К главным причинам появления агрессии у животных ветеринары отнесли стресс и плохое самочувствие. Так, кошки могут кусаться и царапаться во время болезни – этим они показывают человеку, что их не следует трогать.

"Если животное начинает проявлять агрессию во время игры, то лучше всего сразу прекратить играть и дать понять, что животное провинилось", – сказали специалисты из комитета ветеринарии Москвы.

Они добавили, что наказывать питомца физически нельзя ни в коем случае. Кошек достаточно слегка обрызгать водой, а собак – взять за холку и потрепать, после чего прижать к полу.

"В природе собаки так наказывают провинившихся членов стаи, поэтому питомец быстро поймет, что сделал неправильно", – уточнили в комитете ветеринарии.

При этом участвовать в воспитании животного обязательно должны все члены семьи. В противном случае питомец невзлюбит отдельного человека и будет проявлять агрессию именно по отношению к нему.

Ранее в ЯНАО хаски покусала семерых детей из интерната. У пятерых из них диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка зафиксированы укушенные раны кистей рук.