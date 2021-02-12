"Историс": звезды шоу-бизнеса рассказали о своих питомцах

Рената Литвинова показала фолловерам голубя Сережу. Денис Клявер устоял от соблазна завести тигренка. А Влад Лисовец призывает брать животных из приюта.

Кто еще из звезд не равнодушен к братьям нашим меньшим? Об этом – в программе "Историс".