В России выявили 15 089 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за последние сутки выявили 15 089 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 764 случая, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировали 2 139 случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 134, в Московской области – 842, в Нижегородской области – 439, в Воронежской области – 359, в Ростовской области – 345, в Самарской области – 300, в Свердловской области – 276.

Всего в России зарегистрировано 4 042 837 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Республике Тыва – 0,07%, в Еврейской автономной области – 0,09%, в Магаданской области и Чеченской республике – 0,1%.

Также сообщается, что за последние сутки умерли 507 пациентов с коронавирусом, за весь период скончались 79 194 человека. За сутки выздоровели 20 720 человек, за весь период – 3 559 142.

Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будут привиты порядка 70% всего населения страны.

