Бренд Rendez-Vous опроверг снижение зарплат из-за пресс-тура в Куршевеле

Фото: телеграм-канал "Rendez-Vous (Рандеву)"

Сеть магазинов Rendez-Vous ответила на обвинения работников в снижении зарплат на фоне пресс-тура в Куршавеле, сообщив, что оплата не сокращалась, а поездка была организована локальной командой ко дню рождения бутика. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константина Тютрина.

По его словам, фиксированный оклад во всех магазинах, наоборот, увеличили. Как пояснил Тютрин, была изменена система начисления процента от продаж.

"Теперь переменная часть делится на две составляющие: личные продажи консультанта и общий результат магазина. Такой подход позволяет сохранить возможность хорошо зарабатывать на личных результатах и при этом поддерживает командную работу", – сказал представитель бренда.

Он также объяснил, что ретейлер пригласил в Куршавель российских коллег и партнеров – инфлюенсеров для выстраивания более эффективного взаимодействия. Тютрин заметил, что уже на протяжении 16 лет бренд работает за границей, включая и альпийский курорт, где он предполагается для русскоязычных клиентов.

Тютрин добавил, что компания внимательно следит за реакцией аудитории и будет учитывать ее при планировании проектов и форматов.

Отдых, организованный Rendez-Vous, стал причиной крупного скандала в Сети. Приглашенными гостями были журналисты Ксения Собчак и Анастасия Полетаева, блогер Оксана Самойлова, стилисты Александр Рогов и Павел Камин, актриса Елизавета Базыкина, модель Елена Перминова, предприниматель Ксения Шипилова и другие звезды. Также вместе с ними в Альпы отправились десять сотрудников компании.

Мероприятие длилось четыре дня. По данным СМИ, отдых обошелся компании минимум в 30 миллионов рублей. При этом одна из работниц московского бутика рассказала, что столичные точки продаж бренда с лета начали массово сокращать зарплаты. Людей, оставшихся недовольными таким решением, попросили уволиться.

