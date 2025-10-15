Звезду реалити-шоу Ким Кардашьян осудили за продажу стрингов с волосами

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kimkardashian

Американскую звезду реалити-шоу и предпринимателя Ким Кардашьян осудили за продажу стрингов с накладными волосами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Page Six.

Бренд Кардашьян Skims начал продавать стринги Hair Panty с 14 октября. На сайте марки представлены 12 оттенков. Стоимость одной модели из линейки составляет 32 доллара.

Внешний вид белья стал предметом обсуждения в Сети. Пользователи раскритиковали Кардашьян за декор в виде волос.

Также сообщается, что по случаю старта продаж представители бренда распространили в соцсетях ролик, снятый в стиле американских телешоу 1970-х годов. В видео зрителям предлагают угадать цвет нижнего белья у моделей.

Ранее участница музыкальной группы BLACKPINK Лиса (настоящее имя – Лалиса Манобан. – Прим. ред.) вызвала скандал на Met Gala из-за портретов темнокожих женщин на белье. Артистка появилась на мероприятии в жакете и черном боди от Louis Vuitton. На ее одежде в области спины и живота были вышиты женские портреты.

