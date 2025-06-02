Семь самых странных вещей, проданных знаменитостями

Актриса Сидни Суини представила лимитированное мыло с каплями воды из своей ванной, а звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила бюстгальтер с имитацией проколотых сосков. Кто еще из знаменитостей пытался продать странные изобретения или необычные вещи, расскажет Москва 24.

Сидни Суини

Фото: legion-media.com/Sharon Dobson/Alamy Live News

В конце мая 2025 года актриса анонсировала мыло с каплями воды, в которой она принимала ванну. В составе также есть экстракт сосновой коры и песок. Хвойный аромат, по словам звезды, должен напоминать запахи леса северо-западного побережья США, где она выросла. Лимитированная коллекция вышла в рамках новой кампании с одним из брендов, сотрудничающих со знаменитостью.

На создание столь необычного продукта Суини вдохновила собственная реклама, которая вышла еще осенью 2024 года: на кадрах Сидни лежала в ванне и называла зрителей "грязными мальчишками". Реакция поклонников не заставила себя долго ждать: в комментариях у нее стали просить доступ к "той самой" воде.





Сидни Суини актриса Я подумала, что это классный способ поговорить с аудиторией и дать им то, что они хотят. Тем более я могу приучить их заботиться о своем теле.

Стоимость необычного мыла пока не известна.

Ким Кардашьян

Фото: legion-media.com/imageSPACE via ZUMA Press Wire

В мае 2025-го звезда реалити-шоу выпустила под своим брендом новую оригинальную модель бюстгальтера с имитацией проколотых сосков. По традиции Ким продемонстрировала новинку на себе в своем блоге. Необычное белье обойдется в 74 доллара.

К слову, бюстгальтеры с имитацией сосков Кардашьян начала продавать еще в 2023 году, благодаря чему, по мнению СМИ, совершила настоящую революцию в индустрии моды. Тогда белье телезвезда тоже примерила лично: Ким предстала в рекламном ролике в образе офисной сотрудницы в обтягивающем закрытом трикотажном платье.

Граймс

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Grimes

Канадская певица и мать наследников Илона Маска известна еще и как художник. В июне 2020 года Граймс (настоящее имя – Клэр Элис Буше) открыла две онлайн-выставки в галереях современного искусства в Лос-Анджелесе. Там звезда представила свои рисунки, гравюры, фотографии и концептуальные работы, созданные за последнее десятилетие.

Помимо прочих экспонатов, был и весьма необычный лот: официальный договор о продаже части души певицы. Нематериальное Граймс оценила в кругленькую сумму – 10 миллионов долларов. При этом знаменитость была уверена, что за такие деньги лот никто не купит. Затем Граймс изменила правила: поклонники могли самостоятельно предложить цену в ходе аукциона. По итогам торгов сумма сделки оказалась такой же.

Гвинет Пэлтроу

Фото: legion-media.com/Billy Bennight AdMedia/Starface

Актриса славится самыми необычными изобретениями. К примеру, в 2017 году Гвинет представила спрей "от энергетических вампиров". Состав у чудодейственного средства тоже удивительный: розовая вода, эликсир из драгоценных камней, в том числе турмалинов и рубинов, свет луны, звуковые волны и даже любовь. Уточнялось, что жидкость "изгоняет неприятные вибрации" и "защищает ауру от психологического нападения". Ценник звезда Голливуда установила вполне демократичный – 30 долларов.

А в 2020 году Пэлтроу представила "лампу из хлеба". Осветительный прибор выглядел как настоящий багет и был оснащен большим количеством маленьких лампочек. Плафон изделия выпекли из муки, соли и дрожжей, а затем опустили в смолу и дали застыть. Изобретение актриса продавала за 160 долларов.

Джастин Бибер

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP, File

В 2011 году поп-певец в одном из телевизионных шоу объявил, что намерен продать в ходе торгов прядь волос, которую сохранил после посещения салона красоты. Счастливый фанат заплатил за локоны Джастина свыше 40 тысяч долларов. Бонусом Бибер приложил свой автограф.

По данным СМИ, певец передал вырученные деньги на нужды благотворительной организации, которая помогает бездомным животным.

Скарлетт Йоханссон

Фото: legion-media.com/Splash News

В 2008 году журналисты сообщали, что голливудская дива решила продать на аукционе носовой бумажный платок со следами губной помады, в который дважды высморкалась. С необычного лота актриса выручила 5,3 тысячи долларов, сказав ранее, что направит деньги на борьбу с голодом.

Однако, несмотря на благую цель, поклонники были разочарованы и даже оскорблены таким жестом звезды, о чем писали в комментариях.

