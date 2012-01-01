Певица Ханна похвасталась кольцом за 15 миллионов рублей

Певица Ханна недавно отметила день рождения, но подарки продолжает распаковывать до сих пор. В своем блоге она продемонстрировала кольцо, которое может стоить от 15 миллионов рублей. Какие еще необычайно дорогие презенты получали звезды, расскажет Москва 24.

Ханна

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Ханна

23 января певице исполнилось 34 года. Спустя пять дней Ханна (настоящее имя – Анна Иванова) поделилась с подписчиками сторис с подписью: "До сих пор разбираю подарки". На снимке запечатлены коробки от ювелирных украшений известного французского бренда. Однако СМИ обратили внимание на кольцо с бриллиантами, которое красовалось на руке Ханны. Телеграм-канал "Звездач" предположил, что стоимость подобного изделия начинается от 15 миллионов рублей и может достигать миллиона долларов в зависимости от количества карат.

Это далеко не первое дорогое украшение в коллекции Ханны. В 2021 году на шестую годовщину свадьбы с певицей ее супруг, основатель музыкального лейбла Black Star Пашу, сделал возлюбленной роскошный подарок – тоже кольцо с огромным бриллиантом. По данным СМИ, тогда стоимость украшения варьировалась до 40 миллионов рублей.

Оксана Самойлова

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Samoylova Oxana

В 2021 году рэпер Джиган подарил жене и матери своих детей роскошный автомобиль Rolls-Royce Ghost. Блогер не упустила возможности похвастаться дорогим презентом в своих соцсетях.

"Наконец-то приехал мой долгожданный подарочек, мой новенький красавчик, серый "штормик", – написала Самойлова, не забыв поблагодарить мужа.

Тогда стоимость авто на российском рынке составляла около 35 миллионов рублей. Примечательно, что музыкант преподнес столь шикарный подарок любимой без какого-либо повода.

Брэд Питт

В 2013 году, когда голливудские звезды еще были вместе, Анджелина Джоли подарила актеру на 50-летний юбилей остров в форме сердца. Он находится в 80 километрах от Нью-Йорка в центре озера Махопак. СМИ сообщали, что на острове есть два дома – площадью 450 и более 1 тысячи квадратных метров. Предполагаемая стоимость презента – от 12 до 20 миллионов долларов.

Впрочем, это была не первая недвижимость, которую Джоли подарила возлюбленному. В 2011 году журналисты писали, что актриса приобрела для Питта водопад в Калифорнии вместе с прилегающим участком земли. Планировалось, что там Брэд построит особняк для своей большой семьи и сам разработает его дизайн.

"Энджи хотела подарить ему что-то особенное. Поскольку она знала, как сильно он любит архитектуру, то решила, что такой вариант будет оптимальным", – рассказывал инсайдер изданию Mirror.

Дженнифер Энистон

В 2008 году лучшая подруга актрисы и ее коллега по сериалу "Друзья" Кортни Кокс подарила Дженнифер дизайнерский велосипед от Chanel. Идея презента пришла на ум знаменитости после того, как Энистон изъявила желание освоить велоспорт.

Стоимость железного коня составила 12 тысяч долларов. Сидение и пристяжная сумка выполнены из дорогой кожи, украшены ручной вышивкой и инкрустированы драгоценными камнями.

Виктория Бекхэм

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Vicktoria Beckham

В 2006 году Дэвид Бекхэм подарил супруге колье Bulgari за 8 миллионов долларов. Однако это не единственный уникальный подарок в коллекции дизайнера. По словам близких к паре источников, однажды футболист преподнес благоверной платиновый вибратор за 1,8 миллиона долларов. По данным СМИ, гаджет был инкрустирован алмазами.

Впрочем, Бекхэмы не скупятся на широкие жесты и для близких. Например, в благодарность родителям за то, что они часто сидели с их детьми, супруги подарили мамам по автомобилю Audi. Каждая машина стоила 46 тысяч долларов.

Дженнифер Лопес

В 2003 году, когда певица уже встречалась с Беном Аффлеком, в СМИ появилась информация, что актер подарил возлюбленной золотое сиденье для унитаза. Журналисты со ссылкой на инсайдера писали, что аксессуар был инкрустирован рубинами, сапфирами, жемчугом, бриллиантами и обошелся заказчику в 105 тысяч долларов.

При этом Аффлек подошел практично к столь необычному подарку: по его настоянию, мастер залил драгоценности аккуратным слоем пластика, чтобы знаменитая часть тела любимой не пострадала. Правда, сама Дженнифер такой жест актера никак не подтверждала.