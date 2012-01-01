Виктории Боне подарили 15 миллионов на покорение Эвереста

Блогер, модель и телеведущая Виктория Боня отметила 45-летие. В честь праздника знаменитость закатила шикарную вечеринку. Среди дорогих подарков был один, который поразил звезду в самое сердце, – 15 миллионов рублей. Боня планирует потратить деньги на исполнение мечты: в следующем году она готовится подняться на Эверест. О любви модели к горам, себе и мужчинам – в материале Москвы 24.

"У меня не один любимый мужчина, у меня их много"

27 ноября Виктория Боня отметила 45-летие в центре столицы. На вечеринку с белым дресс-кодом светская львица пригласила звезд шоу-бизнеса. По данным СМИ, праздник обошелся в шесть миллионов рублей. Однако торжество не ударило по кошельку знаменитости, ведь банкет оплатил таинственный поклонник Виктории, который также преподнес ей часы за два миллиона рублей, сообщает издание "7дней". При этом сам воздыхатель на мероприятие не явился из-за занятости.

Еще один мужчина, которого знаменитость называет "дедом Морозом по имени Николай", подарил теледиве ожерелье Cartier, сообщает StarHit. При этом модель уверяет: ее сердце свободно, а с щедрыми приятелями ее связывает исключительно дружба.





Виктория Боня телеведущая, модель, блогер У меня не один любимый мужчина, у меня их много. У меня огромнейшее сердце, туда поместится весь мир. Я выбираю себя, самое ценное и бесценное, что у меня есть – это я. Николай не смог прилететь, он подарил еще одно колье, я про него не рассказала – тоже Cartier. Николай – это мой друг. Этот человек ходит со мной в горы. Мы знакомы несколько лет. Этот день рождения подарил еще один мой друг, он заплатил за это мероприятие.

Хотя Боня признается, что главная любовь – это она сама, ну и, возможно, горы, блогер никогда не скрывала подробности бурной личной жизни. В начале года она заявила, что их совместная история с бизнесменом Русланом Гасановым закончилась. Отношения продлились три года, при этом бывший возлюбленный младше теледивы на 13 лет. В списке телеведущей также был французский нефтяной магнат Пьер Андюран, юрист из Лос-Анджелеса Аллен Джеффри Бейер и ирландский миллиардер Алекс Смерфит, от которого звезда родила в 2012 году дочь Анджелину.

15 миллионов в подарок

Изюминкой вечеринки стал шикарный торт в несколько ярусов. Верхний украшала фигурка самой Бони на голубом баллоне с воздухом. Кондитерское изделие символизировало любовь именинницы к горам.

Звезда проявила предпринимательскую жилку и стала продавать гостям куски торта, и один из них купили за 15 миллионов рублей. Растроганная теледива рассказала, что потратит их на воплощение мечты – покорение Эвереста.

В следующем году Боня собралась взойти на самую высокую гору Земли. На это ей понадобится 25 миллионов, 6 из них будет потрачено на съемки фильма о восхождении.

Первое покорение

В 2022 году блогер впервые решила покорять горы. Перед тем как подняться на одну из крупнейших вершин в Гималаях высотой 8 156 метров – Манаслу, Боня дала интервью изданию StarHit, в котором рассказала, как готовилась и бегала в кислородной маске, чтобы не случилось проблем с дыханием. Звезда проводила специальные тренировки для ног и сдавала анализы, чтобы проверить, позволит ли здоровье покорить гору.





Виктория Боня телеведущая, модель, блогер Для меня это мечта, которую я взращивала много лет. Мне не просто что-то стукнуло в голову, и вдруг захотела пойти. Я смотрела очень много документальных фильмов, читала очень много информации. Это мой челлендж. Иду, чтобы понять, кто я, что я, как я справляюсь со своими страхами.

Тогда звезда с самого начала столкнулась с трудностями, передавало издание The Voice: у нее отекало тело, случались судороги. Но это были мелочи по сравнению со сходом лавины, свидетельницей которого стала Боня.





Виктория Боня телеведущая, модель, блогер Несколько человек погибло, многие получили ужасные травмы. Мы как раз поднимались на вершину, чтобы ночью совершить штурм, но утром обрушилась лавина, которая смела всех, кто был на пути. Это было жуткое зрелище, люди катились вниз головой, как большие куклы. Так же катились баллоны с кислородом и остальные вещи.

В тот раз мечта звезды не осуществилась: группу Бони вернули, поскольку дальнейшее пребывание на горе оказалось слишком опасным. Покорить Манаслу ей удалось лишь в сентябре 2024 года.