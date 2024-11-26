Блогер Виктория Боня поддержала Natan после скандала

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Блогер и звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня призвала поддержать рэпера Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) после публичных скандалов с его участием, передает Pravda.Ru.

По словам Бони, женатый музыкант сильно переживает из-за своих отношений с блогером Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) и певицей Бьянкой (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.).

"Я его приглашала на день рождения. Он говорит: "Вика, я сейчас в таком ауте. Я даже не знаю, смогу прийти или нет", – рассказала Боня.

Она подчеркнула, что не стоит травить человека, которому "и так не по себе". Блогер выразила уверенность, что в такой ситуации каждый нуждается в поддержке.

Ранее Natan подтвердил, что на проекте "Звезды в джунглях" между ним и Лерчек возникла симпатия. До этого некоторые СМИ опубликовали видео, на котором знаменитости целовались, несмотря на то что артист женат.

Позже супруга музыканта Анастасия Швецова объявила о расставании с ним. При этом она не считает связь рэпера с Лерчек изменой.

Кроме того, Natan объяснился за поцелуи с Бьянкой на телешоу "Звезды в джунглях" фразой "мы мутили схемы".