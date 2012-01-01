Певец Natan заявил, что хотел бы ребенка от блогера Лерчек

Певец Natan продолжает удивлять поклонников. После страстных поцелуев с Лерчек и Бьянкой, которые в эфире одного ТВ-шоу наблюдала вся страна, артист признался, что хотел бы иметь от блогера детей. Подробности – в материале Москвы 24.
Отношения с Лерчек
Певец Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов) и блогер Лерчек (Валерия Чекалина) давно вернулись из Колумбии, где проходили съемки шоу "Звезды в джунглях", но за их отношениями на проекте продолжают следить миллионы телезрителей, ведь серии до сих пор выходят в эфир.
Все началось в октябре этого года. Сперва Natan заявил, что готов уступить Лерчек свое место, если ту захотят выгнать из шоу. А затем знаменитости и вовсе уединились подальше от любопытных глаз, где предались страстным поцелуям – именно эти кадры облетели потом интернет.
Оба поначалу категорически отрицали, что между ними есть близкие отношения. И если Лерчек минувшим летом успела развестись с мужем Артемом Чекалиным, то Natan по-прежнему официально не свободен. Вместе с женой, дизайнером Анастасией Швецовой, он воспитывает двух сыновей – старшего Натанаэля и младшего Ратмира. Правда, после нашумевшего поцелуя с Лерчек Анастасия заявила в соцсетях, что рассталась с мужем еще до его съемок в джунглях.
Интересно, что до этого певец уже признавался в неверности на шоу "Злые языки" летом 2024-го. Уже тогда он клятвенно обещал: больше никаких романов на стороне.
Интрижка с Бьянкой
В начале ноября поклонники проекта вновь были шокированы поведением певца. На шоу появилась "королева русского R'n'B" Бьянка, которая ранее заявляла, что ее не привлекают отношения с женатыми мужчинами. На глазах Лерчек Natan осыпал артистку комплиментами, а затем и вовсе поцеловал.
Позднее певица заявила, что "влюблена в совершенно другого человека, который никогда в жизни не придет ни на один проект". А Natan прокомментировал случившееся в своем телеграм-канале весьма своеобразно.
В одном из последних выпусков шоу между Лерчек и Natan состоялся откровенный разговор. Певец спросил у девушки, предполагала ли она, что их встреча закончится такими чувствами. Блогер ответила, что воспринимает случившееся как "мимолетный летний роман", после чего артист сделал неожиданное признание.
Музыкант отметил, что пытался обуздать свои чувства и держаться от Лерчек подальше, но получалось плохо. Он также упомянул в разговоре интрижку с Бьянкой, чтобы извиниться за свое поведение. Блогер в ответ дала понять, что не обижена на артиста.
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