Певец Natan заявил, что хотел бы ребенка от блогера Лерчек

Певец Natan продолжает удивлять поклонников. После страстных поцелуев с Лерчек и Бьянкой, которые в эфире одного ТВ-шоу наблюдала вся страна, артист признался, что хотел бы иметь от блогера детей. Подробности – в материале Москвы 24.

Отношения с Лерчек

Фото: телеграм-канал NATANONLINE

Певец Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов) и блогер Лерчек (Валерия Чекалина) давно вернулись из Колумбии, где проходили съемки шоу "Звезды в джунглях", но за их отношениями на проекте продолжают следить миллионы телезрителей, ведь серии до сих пор выходят в эфир.

Все началось в октябре этого года. Сперва Natan заявил, что готов уступить Лерчек свое место, если ту захотят выгнать из шоу. А затем знаменитости и вовсе уединились подальше от любопытных глаз, где предались страстным поцелуям – именно эти кадры облетели потом интернет.

Оба поначалу категорически отрицали, что между ними есть близкие отношения. И если Лерчек минувшим летом успела развестись с мужем Артемом Чекалиным, то Natan по-прежнему официально не свободен. Вместе с женой, дизайнером Анастасией Швецовой, он воспитывает двух сыновей – старшего Натанаэля и младшего Ратмира. Правда, после нашумевшего поцелуя с Лерчек Анастасия заявила в соцсетях, что рассталась с мужем еще до его съемок в джунглях.

Интересно, что до этого певец уже признавался в неверности на шоу "Злые языки" летом 2024-го. Уже тогда он клятвенно обещал: больше никаких романов на стороне.

Интрижка с Бьянкой

В начале ноября поклонники проекта вновь были шокированы поведением певца. На шоу появилась "королева русского R'n'B" Бьянка, которая ранее заявляла, что ее не привлекают отношения с женатыми мужчинами. На глазах Лерчек Natan осыпал артистку комплиментами, а затем и вовсе поцеловал.

Позднее певица заявила, что "влюблена в совершенно другого человека, который никогда в жизни не придет ни на один проект". А Natan прокомментировал случившееся в своем телеграм-канале весьма своеобразно.



Natan певец Да, мне действительно было неудобно перед Лерчек за поцелуй с Бьянкой, но мы мутили схемы. И то, правильные они или нет, это уже совсем другой момент.

В одном из последних выпусков шоу между Лерчек и Natan состоялся откровенный разговор. Певец спросил у девушки, предполагала ли она, что их встреча закончится такими чувствами. Блогер ответила, что воспринимает случившееся как "мимолетный летний роман", после чего артист сделал неожиданное признание.



Natan певец Если бы я не был женат, ну, в параллельной вселенной, я бы полюбил тебя вчистую. Клянусь, не было бы ни единой точки, где я бы не побывал, ни единой! Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви, и я бы не отрывался ни на одну секунду и говорил бы "спасибо".

Музыкант отметил, что пытался обуздать свои чувства и держаться от Лерчек подальше, но получалось плохо. Он также упомянул в разговоре интрижку с Бьянкой, чтобы извиниться за свое поведение. Блогер в ответ дала понять, что не обижена на артиста.