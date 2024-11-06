Жена Natan заявила, что не считает его связь с Лерчек изменой

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anastaciashvetsova

Жена певца Natan (Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова заявила, что не считает связь исполнителя с блогером Лерчек (Валерия Чекалина) на реалити-шоу "Звезды в джунглях" изменой. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Свою точку зрения она объяснила их расставанием еще до участия Мирзохонова на проекте. Однако Швецова все равно чувствует неприязнь от случившегося, а публичность, по ее словам, только усугубляет неприятные чувства.

Она также добавила, что Natan решил участвовать в реалити-шоу именно потому, что разъехался с ней. Тем не менее пара в данный момент находится на терапии у психолога, отметила Швецова.

Ранее Natan подтвердил, что на проекте "Звезды в джунглях" между ним и Лерчек возникла симпатия. До этого некоторые СМИ опубликовали видео, на котором знаменитости целовались, несмотря на то что артист женат.

Исполнитель заявил, что сожалеет о своем недостойном поступке. По его словам, во время проекта он перестал осознавать, где реальность, поэтому повел себя "как животное". Кроме того, музыкант пообещал, что приложит все необходимые усилия, чтобы сохранить свою семью.

Через некоторое время Швецова объявила о расставании с рэпером. Девушка призналась, что Natan не был согласен с ее желанием, и решение о расставании не было обоюдным. Причины своего решения она не назвала, но не исключила, что сделает это позже.