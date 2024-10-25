Алана Мамаева ответила на жесткие слова певца Natan в ее адрес

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/alana_mamaeva

Алана Мамаева прокомментировала слова певца Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) в свой адрес в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). До этого знаменитости вместе участвовали в проекте "Звезды в джунглях", где у женатого артиста завязались отношения с блогершей Лерчек.

Ранее Мамаева обвинила во лжи жену Natan дизайнера Анастасию Швецову, заявившую, что рассталась с мужем еще за месяц до того, как он отправился на шоу.

В свою очередь, певец вступился за свою супругу, жестко ответив коллеге по проекту.

"В личное я никого не пускаю никогда и уж точно некоторых персон с проекта, которые открыли рот. Не смейте трогать мою жену и семью. Это не ваше собачье дело! Проект обсуждайте, а не мою супругу!" – заявил Natan в своем телеграм-канале.

Мамаева же в ответ подчеркнула, что артист сам сделал "из личного публичное".

"Когда Natan осознанно на всю страну изменял своей жене, нужно было думать о последствиях!" – написала она.

Ранее Natan подтвердил, что на проекте "Звезды в джунглях" между ним и Лерчек возникла симпатия. До этого некоторые СМИ опубликовали видео, на котором знаменитости целовались, несмотря на то что артист женат. Мужчина заявил, что сожалеет о своем недостойном поступке. По его словам, во время проекта он перестал осознавать, где реальность, поэтому повел себя "как животное". Кроме того, музыкант пообещал, что приложит все необходимые усилия, чтобы сохранить свою семью.