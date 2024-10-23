Жена Natan объявила о расставании с рэпером

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anastaciashvetsova

Дизайнер Анастасия Швецова объявила о расставании с рэпером Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.). Такое заявление она сделала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка призналась, что ушла от супруга еще за месяц до того, как он поехал на проект "Звезды в джунглях".

"По поводу наших отношений с мужем. Думаю, будет честно рассказать вам правду о том, что я приняла решение расстаться с мужем за месяц до того, как он поехал на проект, и уже какое-то время мы не живем вместе", – написала жена рэпера.

По ее словам, Natan не был согласен с ее желанием, и решение о расставании не было обоюдным. Причины своего решения она не назвала, но не исключила, что сделает это позже.

Ранее Natan подтвердил, что на проекте "Звезды в джунглях" между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия. До этого некоторые СМИ опубликовали видео, на котором знаменитости целовались, несмотря на то, что артист женат.

Артист заявил, что сожалеет о своем недостойном поступке. По его словам, во время проекта он перестал осознавать, где реальность, поэтому повел себя "как животное". Кроме того, музыкант пообещал, что приложит все необходимые усилия, чтобы сохранить свою семью.