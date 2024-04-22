Киркоров заявил, что не обижается на Пугачеву за измены

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что не обижается на эстрадную певицу Аллу Пугачеву за ее измены. Об этом сообщает "Радио 1".

Певец уточнил, что сначала думал, что их отношения с примадонной ничто не испортит, однако ситуацию изменил юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом).

"Начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась", – рассказал певец в программе "Новые русские сенсации".

Киркоров добавил, что рад за Пугачеву, так как она нашла свою вторую половинку.

В июне 2023 года Киркоров рассказывал, что не общается с бывшей женой уже более пяти лет. При этом он признавал, что знает об отъезде артистки из страны, но ему ничего неизвестно про нее и ее семью.

Певец добавлял, что меньше всего его интересует нынешний супруг Пугачевой и его статус иноагента. Киркоров тогда уточнил, что его интересуют лишь собственные статус и имя.

