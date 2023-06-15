Киркоров сообщил, что не общается с Пугачевой более пяти лет

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский певец Филипп Киркоров на полях ПМЭФ признался, что уже более пяти лет не общается с певицей и своей бывшей женой Аллой Пугачевой. Об этом сообщает Life.ru.

"Замечательная певица Алла Пугачева – это легенда нашей страны", – заявил он.

Киркоров отметил, что знает об отъезде артистки из страны, но ему ничего не известно про нее и про ее семью. Меньше всего певца интересует нынешний супруг Пугачевой – юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и его статус иноагента.

Киркоров подчеркнул, что ему интересны только его собственные статус и имя, а также то, что он делает.

В апреле артист заявил, что Пугачева уехала из России, просто последовав за супругом, а не из-за нелюбви к Родине. По его словам, бывшую жену он вспоминает с теплотой и жалеет, что предпочел карьеру отношениям с ней.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что она уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Позже певица подтвердила, что покинула Россию.

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