Алла Пугачева планирует приехать в Россию летом

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачева планирует посетить Россию летом, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на знакомых певицы.

По их информации, артистка собирается приехать в Москву по делам. Это будет поездка на один день. Говорится, якобы Пугачева хочет проведать свое хозяйство.

"Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок", – рассказали в окружении певицы.

Также они сообщили, что свой юбилей Пугачева отметит в Израиле. 15 апреля ей исполнится 75 лет. На день рождения артистки в Тель-Авив полетит продюсер Александр Достман с семьей.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ направила в российский Минюст запрос о просьбе признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иностранным агентом.

Соответствующее заявление глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил 7 марта на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова. По его мнению, Пугачева высказывала свою антироссийскую позицию, что и послужило причиной составления такого обращения в ведомство.

До этого Пугачева высмеяла слова артиста Стаса Михайлова о том, что покинувшие РФ деятели культуры "еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги". Женщина сказала, что встала бы на колени, однако не способна это сделать из-за возраста.