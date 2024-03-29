29 марта, 13:33Политика
В Кремле не знают о планах признать Пугачеву иноагентом
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничего не слышал о возможном признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, передает RT.
"Нет, вы знаете, я тоже, честно говоря, ничего об этом не слышал, не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет", – сказал представитель Кремля.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова обращение с просьбой признать иностранным агентом певицу Аллу Пугачеву после ее заявлений о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".
До этого Пугачева высмеяла слова артиста Стаса Михайлова о том, что покинувшие РФ деятели культуры "еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги". Женщина сказала, что встала бы на колени, однако не способна это сделать из-за возраста.
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