Глава ФПБК заявил о начале признания Аллы Пугачевой иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Началась процедура признания народной артистки СССР Аллы Пугачевой иноагентом. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По словам Бородина, прокуратура уже попросила Минюст РФ признать Пугачеву иностранным агентом.

"Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение <...> Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца", – добавил глава ФПБК.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", Пугачева уже 2 года не живет в России, так как после начала спецоперации уехала сначала в Израиль, а потом обосновалась на Кипре вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом).

По данным издания, уехавшая из страны певица продолжает зарабатывать деньги в РФ. Только за 2 дня на одной из российских платформ для скачивания песен она заработала 20 миллионов рублей за счет выпуска нового альбома со старыми песнями, добавили журналисты. По их словам, в начале апреля должна выйти ее новая композиция.

"Это грустная песня о разлуке. Там есть такие слова: "Может быть, когда-нибудь поймешь, может быть, однажды и не вспомнишь где-то далеко...", "Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки...", – уточнили друзья Пугачевой и добавили, что также услышали голос неизвестного мужчины.

Промоутер Сергей Лавров уверен, что певица вряд ли будет сейчас выводить молодых талантов на сцену. Он предположил, что это был коммерческий дуэт и артистка якобы могла заработать на записи одной песни не меньше 924 миллионов рублей.

"Напела на новый замок! Вообще это удивительная история, поскольку раньше Алла Борисовна пела только с близкими людьми", – сказал Лавров.

Однако промоутер Евгений Морозов сомневается в такой оценке дуэта. По его мнению, Пугачева могла заработать на этой песне не больше 18,5 миллиона рублей. В подтверждение своих слов он сказал, что новая композиция вряд ли является хитом как "Миллион алых роз" или "Арлекино".

Ранее Бородин направил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова заявление, в котором требовал признать певицу иноагентом. Причиной такого решения он назвал ее заявления о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". В частности, певица, по его данным, выражала свою антироссийскую позицию и не поддерживала СВО.