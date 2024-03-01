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01 марта, 15:36

Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила музыкальный альбом впервые за 16 лет

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица Алла Пугачева выпустила 1 марта первый за последние 16 лет музыкальный альбом P.S, содержащий 20 композиций. Песни можно послушать на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс Музыка", "ВКонтакте" и на других площадках, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным издания, в альбом вошли аудиозаписи композиций с юбилейного концерта Пугачевой в Кремлевском дворце в 2019 году. После мероприятия вышел фильм с песнями с того самого концерта.

"В фанатских группах, на YouTube и других интернет-ресурсах сразу появилось множество записей номеров с концерта – поэтому все, кто хотел, их давно прослушали, "закачали". Записи версий концерта пятый год есть на YouTube. Поэтому волна интереса к вышедшему 1 марта музыкальному материалу будет короткой и незаметной в финансовом плане для Пугачевой", – пишет издание.

Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин в своих соцсетях подтвердил тот факт, что все композиции не записывались на студии. В песнях можно расслышать аплодисменты с концерта и даже короткие реплики певицы.

В альбоме Пугачевой содержатся следующие песни:

  • "Монолог";
  • "Анестезия";
  • "Поживи в моей шкуре";
  • "Все хорошо, ничего не случилось";
  • "На коне";
  • "Жизнь напоказ";
  • "Святая ложь";
  • "Вольная";
  • "Тянет сердце руки";
  • "Кругом голова";
  • "Звезда";
  • "Серое пальто";
  • "Не делайте мне больно, господа";
  • "Что-то надо мне";
  • "Соловушка";
  • "Свеча горела";
  • "Мой друг";
  • "Любовь, похожая на сон";
  • "Женщина, которая поет";
  • "На землю выпала роса".

По данным СМИ, в Сети альбом встретили неоднозначно. Фанаты отзываются положительно, другие обвиняют Пугачеву в ее отъезде за границу.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал лишить Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) замка в подмосковной деревне Грязь с применением закона о конфискации за фейки о российской армии. По его словам, действия пары говорят о том, что они идут против граждан РФ, потеряв право называться народными артистами.

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