Алла Пугачева представила музыкальный альбом впервые за 16 лет

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица Алла Пугачева выпустила 1 марта первый за последние 16 лет музыкальный альбом P.S, содержащий 20 композиций. Песни можно послушать на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс Музыка", "ВКонтакте" и на других площадках, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным издания, в альбом вошли аудиозаписи композиций с юбилейного концерта Пугачевой в Кремлевском дворце в 2019 году. После мероприятия вышел фильм с песнями с того самого концерта.

"В фанатских группах, на YouTube и других интернет-ресурсах сразу появилось множество записей номеров с концерта – поэтому все, кто хотел, их давно прослушали, "закачали". Записи версий концерта пятый год есть на YouTube. Поэтому волна интереса к вышедшему 1 марта музыкальному материалу будет короткой и незаметной в финансовом плане для Пугачевой", – пишет издание.

Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин в своих соцсетях подтвердил тот факт, что все композиции не записывались на студии. В песнях можно расслышать аплодисменты с концерта и даже короткие реплики певицы.

В альбоме Пугачевой содержатся следующие песни:



"Монолог";

"Анестезия";

"Поживи в моей шкуре";

"Все хорошо, ничего не случилось";

"На коне";

"Жизнь напоказ";

"Святая ложь";

"Вольная";

"Тянет сердце руки";

"Кругом голова";

"Звезда";

"Серое пальто";

"Не делайте мне больно, господа";

"Что-то надо мне";

"Соловушка";

"Свеча горела";

"Мой друг";

"Любовь, похожая на сон";

"Женщина, которая поет";

"На землю выпала роса".

По данным СМИ, в Сети альбом встретили неоднозначно. Фанаты отзываются положительно, другие обвиняют Пугачеву в ее отъезде за границу.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал лишить Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) замка в подмосковной деревне Грязь с применением закона о конфискации за фейки о российской армии. По его словам, действия пары говорят о том, что они идут против граждан РФ, потеряв право называться народными артистами.

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