01 марта, 15:36Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила музыкальный альбом впервые за 16 лет
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Певица Алла Пугачева выпустила 1 марта первый за последние 16 лет музыкальный альбом P.S, содержащий 20 композиций. Песни можно послушать на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс Музыка", "ВКонтакте" и на других площадках, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По данным издания, в альбом вошли аудиозаписи композиций с юбилейного концерта Пугачевой в Кремлевском дворце в 2019 году. После мероприятия вышел фильм с песнями с того самого концерта.
"В фанатских группах, на YouTube и других интернет-ресурсах сразу появилось множество записей номеров с концерта – поэтому все, кто хотел, их давно прослушали, "закачали". Записи версий концерта пятый год есть на YouTube. Поэтому волна интереса к вышедшему 1 марта музыкальному материалу будет короткой и незаметной в финансовом плане для Пугачевой", – пишет издание.
Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин в своих соцсетях подтвердил тот факт, что все композиции не записывались на студии. В песнях можно расслышать аплодисменты с концерта и даже короткие реплики певицы.
В альбоме Пугачевой содержатся следующие песни:
- "Монолог";
- "Анестезия";
- "Поживи в моей шкуре";
- "Все хорошо, ничего не случилось";
- "На коне";
- "Жизнь напоказ";
- "Святая ложь";
- "Вольная";
- "Тянет сердце руки";
- "Кругом голова";
- "Звезда";
- "Серое пальто";
- "Не делайте мне больно, господа";
- "Что-то надо мне";
- "Соловушка";
- "Свеча горела";
- "Мой друг";
- "Любовь, похожая на сон";
- "Женщина, которая поет";
- "На землю выпала роса".
По данным СМИ, в Сети альбом встретили неоднозначно. Фанаты отзываются положительно, другие обвиняют Пугачеву в ее отъезде за границу.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал лишить Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) замка в подмосковной деревне Грязь с применением закона о конфискации за фейки о российской армии. По его словам, действия пары говорят о том, что они идут против граждан РФ, потеряв право называться народными артистами.
Пугачева лишилась последнего источника дохода в России
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