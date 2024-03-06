Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после его критики в сторону уехавших из РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица Алла Пугачева высмеяла слова артиста Стаса Михайлова о том, что покинувшие РФ деятели культуры "еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги".

Женщина сказала, что встала бы на колени, однако не способна это сделать из-за возраста.

"Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я – безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те. Че ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй", – заявила она в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Пугачева пожелала Михайлову зарабатывать, пока на это есть возможность.

1 марта артистка представила первый за последние 16 лет музыкальный альбом P.S, в него вошли 20 песен. Композиции доступны на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс Музыка", "ВКонтакте" и на других площадках.

Альбом содержит аудиозаписи песен с юбилейного концерта Пугачевой в Кремлевском дворце в 2019 году. Этот факт подтвердил звукорежиссер певицы Анатолий Лопатин.

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