06 марта, 16:14Шоу-бизнес
Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после его критики в сторону уехавших из РФ
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Певица Алла Пугачева высмеяла слова артиста Стаса Михайлова о том, что покинувшие РФ деятели культуры "еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги".
Женщина сказала, что встала бы на колени, однако не способна это сделать из-за возраста.
"Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я – безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те. Че ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй", – заявила она в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Пугачева пожелала Михайлову зарабатывать, пока на это есть возможность.
1 марта артистка представила первый за последние 16 лет музыкальный альбом P.S, в него вошли 20 песен. Композиции доступны на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс Музыка", "ВКонтакте" и на других площадках.
Альбом содержит аудиозаписи песен с юбилейного концерта Пугачевой в Кремлевском дворце в 2019 году. Этот факт подтвердил звукорежиссер певицы Анатолий Лопатин.
Пугачева лишилась последнего источника дохода в России
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