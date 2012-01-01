Ида Галич исполнила свою мечту и подарила себе дорогую недвижимость в центре Москвы

За неделю до новогодних праздников знаменитости делятся приятными новостями: какие подарки они подготовили для близких и для себя. Например, блогер Ида Галич исполнила давнюю мечту и стала обладательницей недвижимости в центре Москвы, а дочь певицы Юлии Савичевой получит на праздник новый смартфон. Что звезды дарят и ждут от Деда Мороза, расскажет Москва 24.

Ида Галич

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Накануне праздников блогер сделала себе шикарный подарок – приобрела недвижимость в центре Москвы. Звезда интернета поделилась радостью в соцсетях, опубликовав фото с указателем к улице Воздвиженка и Романову переулку. При этом телеведущая отметила, что жить в сердце столицы было ее заветным желанием.





Ида Галич блогер, телеведущая Исполнилась моя большая мечта, так что сегодняшняя прогулка сопровождалась гордостью и благодарностью. Год поисков. Несколько сорванных сделок. Я хорошо работала, продала одну из квартир, свою дорогущую машину и... Скоро ремонт!

Риэлтор Алексей Путов рассказал телеграм-каналу "Звездач", что однокомнатная квартира в этом районе обошлась бы Иде минимум в 25 миллионов рублей, а за "трешку" нужно выложить и все 50.

Юлия Савичева

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

7-летняя дочь певицы Аня верит в чудеса и Деда Мороза. 22 декабря на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" Савичева призналась журналистам, что в этом году ребенок попросил у новогоднего волшебника смартфон "как у родителей".





Юлия Савичева певица Ей уже семь лет и чувствую, что пришло время. Мы скажем, что поговорили с Дедом Морозом, обсудили. Мне кажется, еще годик и все, потому что она уже начала понимать, что надо к родителям прийти и показать эту записку.

Артистка также сообщила, что не сможет провести праздники с близкими, но компенсирует это время в феврале, отправившись на семейный отдых.

Владимир Маркони

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Дети телеведущего, 7-летняя Агния и 4-летний Лев, тоже верят в существование волшебника. Дочь уже сама пишет письма Деду Морозу, а маленький сын надиктовывает свои желания родителям. В этом году наследники Владимира Маркони отличились экстравагантными желаниями: Агния заказала живого морского котика, а Лев – ящерицу.

Телеведущий рассказал журналу "Телесемь", на какие уловки ему приходится идти вместе с супругой, чтобы не подорвать веру детей в сказку и при этом не заводить экзотических животных.

"Ищем с женой факты, компрометирующие морских котиков: поговаривают, что они съедают у девочек заколки и наборы для рисования", – поделился Маркони.

Григорий Лепс

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

62-летний певец еще в начале декабря приобрел подарок для своей 18-летней невесты Авроры Киба и распланировал, как проведет праздники, передавало издание "StarHit".





Григорий Лепс певец, народный артист РФ В Новый год я буду работать. Если получится по времени, непременно отметим вместе. Но, думаю, я освобожусь ближе к 5 часам утра. Она вряд ли к этому времени еще будет гулять или сидеть за столом. Доеду, поздравлю, у меня есть подарок, приготовленный для Авроры, для семьи. Небольшой, но довольно весомый.

И хоть артист и не раскрыл все карты, на презентации клипа Филиппа Киркорова в конце ноября в беседе с журналистами он проявил себя знатоком женских сердец.

"Да много что можно подарить. Начиная от дорогой сумки, заканчивая ювелирными украшениями", – заявил певец.

Александр Петров

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

В начале декабря актер рассказал "Вечерней Москве", что до сих пор верит в Деда Мороза и мечтает побывать в его резиденции.

"Мне кажется, что когда-нибудь мои друзья подарят мне поездку к реальному Деду Морозу в Великий Устюг. Через вас передаю это послание: подарите мне поездку к Деду Морозу! Хочу погладить северных оленей. Это моя мечта", – признался Петров.