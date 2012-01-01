Мать второго мужа Ивлеевой рассказала, что не в курсе свадьбы сына

Ведущая и блогер Настя Ивлеева на этой неделе внезапно огорошила поклонников – она вышла замуж. Избранником оказался бизнесмен и телеведущий Филипп Бегак. Судя по всему, роспись была скромной, а родственники молодоженов узнали о радостном событии от журналистов. Что известно о свадьбе на данный момент, расскажет Москва 24.

"Вышла замуж"

Фото: телеграм-канал "ивлеева.com в горле"/"Правила жизни"

10 декабря Настя Ивлеева удивила фолловеров лаконичным постом в соцсетях: "Вышла замуж". Отсутствие подробностей и фото разделило подписчиков на два лагеря: одни засомневались, не пошутила ли "Настюшка-опасность", другие стали строить предположения насчет избранника популярного блогера. Позднее выяснилось, что им стал телеведущий канала "Культура", владелец собственной фермы Филипп Бегак.

11 декабря Ивлеева подтвердила информацию о замужестве. Оказалось, что роспись прошла в Мурманске, а сейчас молодожены путешествуют по Заполярью.

Для Насти это второй брак: в 2021 году она развелась с рэпером Элджеем после двух лет отношений. Филипп же был женат дважды: от первого союза с фотографом Виталиной Строкач у него растет дочь Василиса, а со своей второй супругой, моделью Анастасией Абрютиной, Бегак развелся в октябре 2024 года, рассказывают СМИ.

При этом издание сообщает: неизвестно, что стало причиной их внезапного расставания, ведь еще летом Филипп устраивал второй жене скоростную прогулку на "Ламборгини Хуракан", который стоит от 20 миллионов рублей. А недавно модель в Сети опубликовала селфи с бокалом вина и неоднозначной подписью.

"Друзья, все хорошо. Не переживайте. Это жизнь. Комментарии не даю. Всем счастья", – заявила Абрютина.

Дальний родственник Михалковых

Тем временем СМИ навели справки о возлюбленном Ивлеевой. Филипп Бегак из интеллигентной семьи: дедушка и бабушка по отцовской линии были артистами балета Большого театра, сообщает StarHit. Бабушка по матери – дочь писательницы Натальи Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова.

Мама Филиппа – Дарья Семенова, дочь Юлиана Семенова, автора романов "Семнадцать мгновений весны", "Петровка, 38", "ТАСС уполномочен заявить…" и других. Отец – телеведущий Алексей Бегак: он вел программу "Правила жизни" на канале "Культура", но скончался в 2022 году.

При этом 32-летний избранник Ивлеевой и сам вполне состоялся в жизни. По данным StarHit, Филипп владел фермой "Пахарь" в Брянской области, которая занималась реализацией сельхозпродукции, но закрылась в 2017 году. Кроме того, Бегак построил карьеру и на телевидении, начав с должности простого ассистента. Сейчас мужчина продолжает дело отца – ведет программу "Правила жизни", а также владеет бизнесом. Филипп является генеральным директором строительной компании "Фронтон", которая занимается производством отделочных и завершающих работ, передает издание Super.ru со ссылкой на мать Бегака.

Известно, что у Филиппа был старший брат Максим, который погиб в возрасте 24 лет. Молодой человек увлекался азартными играми и был жестоко убит из-за карточного долга, сообщал StarHit.

По сведениям издания, несколько лет назад едва не погиб и сам Филипп. Он попал в аварию, в результате получил серьезные травмы. Бегак перенес несколько операций и восстанавливался два года.

"Вообще ничего не знаю"

Фото: телеграм-канал "ивлеева.com в горле"

Молодожены скрываются не только от поклонников, но и от родственников. 10 декабря корреспонденты телеканала "360" связались с отцом экс-ведущей тревел-шоу Вячеславом Ивлеевым. Мужчина заявил, что не в курсе кардинальных изменений в личной жизни дочери.

"Нет, я не слышал. Вообще ничего не знаю", – сказал он.

Заключение официального брачного союза стало сюрпризом и для свекрови Ивлеевой, матери Филиппа Бегака Дарьи Семеновой. Женщина дала эксклюзивный комментарий порталу Super.ru.





Дарья Семенова мать Филиппа Бегака То, что Филипп вчера женился, я не знала. Я знала, что он был прежде женат, я знаю, что он будет еще раз женат. Зачем ему рассказывать мне про отношения с другими девушками? Он же не старый сплетник.

"Я не отношусь к тем мамам, которые называют сына "сыночкой" и просят рассказывать обо всех похождениях. Я считаю, это его личная жизнь. Если он что-то захотел бы мне сказать, он бы сказал", – сказала Семенова.

Женщина добавила, что нечасто общается с сыном, так как живет в Крыму. К слову, там строительная фирма Филиппа сейчас возводит новый объект.

