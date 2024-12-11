Анастасия Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Филиппа Бегака

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/filipp_begak

Блогер Анастасия Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за ведущего канала "Культура" и фермера Филиппа Бегака, передает телеграм-канал "Беспощадный пиарщик".

По данным канала, пара оформила брак в Мурманске и отправилась в путешествие по Заполярью. Торжественная церемония состоится позже.

В свою очередь, мать Бегака, Дарья Семенова, заявила, что она не знала об отношениях сына с Ивлеевой. Об этом она рассказала в беседе с Super.

"Зачем ему рассказывать мне про отношения с другими девушками? Он же не старый сплетник. Я не отношусь к тем мамам, которые называют сына "сыночкой" и просят рассказывать обо всех похождениях", – отметила она.

С ее слов, если бы сын захотел рассказать что-то из личной жизни, он сделал бы это. Однако с сыном Семенова общается нечасто: она проживает в Крыму, где сын, гендиректор строительной компании "Фронтон", строит объект. Кроме того, по словам матери супруга Ивлеевой, Бегак параллельно продолжает дело отца, который вел программу "Правила жизни".

Семенова также обратила внимание, что у Бегака есть дочь от первого брака, с которой он редко видится.

Между тем известно, что дедушка нового супруга Ивлеевой – советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка – дочь детской писательницы Натальи Кончаловской.

Информация о том, что Ивлеева вышла замуж во второй раз, появилась 10 декабря, когда блогер оставила пост "Вышла замуж" в своих социальных сетях. Имя супруга тогда девушка раскрывать не стала.

В свою очередь, отец Ивлеевой Вячеслав заявлял, что ничего не знает об этом. Он признался, что впервые услышал о замужестве дочери в СМИ.

Ранее Ивлеева была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, они поженились в 2019 году. Спустя два года пара объявила о расставании, назвав причиной несхожесть характеров.