Счета блогера Ивлеевой разморожены после выплаты долга по налогам

Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"

Банковские счета блогера Анастасии Ивлеевой разблокированы. Об этом свидетельствуют данные "БИР-Аналитик".

По состоянию на 14 августа, у нее нет заблокированных счетов.

В июне ГМУ ФССП России возбудило дело против Ивлеевой за неуплату налогов. Приставы были намерены взыскать с нее 11 352 785 рублей, при этом долг блогера перед ФНС вырос вдвое. Сумма составляла уже 20 937 008,71 рубля, так как Ивлеева не оплачивала задолженность.

В результате она выплатила 11,3 миллиона рублей после наложения запрета на регистрационные действия в отношении Lamborghini, квартиры и нескольких земельных участков, а также ареста счетов. Позже Ивлеева погасила свой долг перед ФНС.

