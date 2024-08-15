15 августа, 16:02Спорт
Хабиб Нурмагомедов погасил налоговый долг
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов закрыл свои долги по налогам, в следствии чего все его счета были разморожены, пишет РИА Новости Спорт со ссылкой на данные ресурса "БИР-Аналитик".
"По состоянию на 15 августа заблокированных счетов у него нет", – говорится в сообщении.
В июле этого года ФНС арестовала счета Нурмагомедова. По данным службы, боец должен свыше 79 миллионов рублей.
Позже в августе владелец, который приобрел у спортсмена именной автомобиль Mercedes AMG GT, выставил его на торги. Он решил продать спорткар после возбуждения исполнительного производства на Нурмагомедова.
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