Хабиб Нурмагомедов погасил налоговый долг

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов закрыл свои долги по налогам, в следствии чего все его счета были разморожены, пишет РИА Новости Спорт со ссылкой на данные ресурса "БИР-Аналитик".

"По состоянию на 15 августа заблокированных счетов у него нет", – говорится в сообщении.

В июле этого года ФНС арестовала счета Нурмагомедова. По данным службы, боец должен свыше 79 миллионов рублей.

Позже в августе владелец, который приобрел у спортсмена именной автомобиль Mercedes AMG GT, выставил его на торги. Он решил продать спорткар после возбуждения исполнительного производства на Нурмагомедова.

