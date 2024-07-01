Налоговая арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в более 79 млн рублей

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Федеральная налоговая служба РФ арестовала счета бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, сообщает RT.

По данным ФНС, боец должен свыше 79 миллионов рублей.

Нурмагомедов завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего российский спортсмен одержал 29 побед и не проиграл ни одного боя.

После он занимался тренерской деятельностью и участвовал в турнирах как секундант. В марте 2022 года Нурмагомедова включили в Зал славы UFC.

В январе прошлого года российский боец подтвердил свой уход из индустрии смешанных единоборств (ММА). Близкие к нему источники рассказывали, что Нурмагомедов принял такое решение, чтобы проводить больше времени с семьей.

