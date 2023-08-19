Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России

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Российский боец Федор Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента организации Андрея Терентьева.

Также Терентьев объявил, что стал исполняющим обязанности президента Союза.

"Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности", – отметил Терентьев.

Сообщается, что нового президента Союза ММА России изберут в конце 2023 года.

Сообщается, что Федор Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания его создания в 2012 году. В 2018 году он покинул эту должность, а потом был выбран вновь – в июне 2022 года.

Федору Емельяненко 46 лет. За время спортивной карьеры он одержал 40 побед и принял 7 поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой, в котором должен был участвовать Емельяненко, был признан несостоявшимся.

Спортсмен является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

Ранее стало известно о том, что боец смешанных единоборств Джефф Мэнсон отказался от гражданства США и остался только с российским гражданством. В июле 2023 года он заявил о желании баллотироваться в Государственную думу в 2026 году, а уже в сентябре 2023 года начнется его политическая карьера в России.