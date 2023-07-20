Джефф Монсон заявил о планах баллотироваться в Госдуму в 2026 году

Фото: РИА Новости/Николай Сидоров

Боец ММА Джефф Монсон намерен принять участие в выборах в Государственную думу девятого созыва. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"В сентябре (2023 года. – Прим. ред.) начнется политическая деятельность, и в 2026 году я уже буду баллотироваться в Госдуму", – поделился спортсмен.

Отмечается, что ранее Монсон победил в праймериз "Единой России" перед выборами в Госсобрание Башкортостана, которые состоятся 10 сентября.

Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Паспорт РФ ему вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Спортсмен известен любовью к России и ее советскому прошлому: он неоднократно начинал бои под гимн СССР.

В мае этого года стало известно, что боец отказался от гражданства США. О желании сменить гражданство он заявлял еще в 2013 году.

