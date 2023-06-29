Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Thomas Frey

Долларовый миллиардер, президент группы компаний Areti Игорь Макаров отказался от российского гражданства. Об этом свидетельствую данные американского Forbes.

В карточке предпринимателя на сайте издания появилась информация о том, что тот вышел из гражданства РФ в 2023 году. При этом отмечается, что у Макарова имелся паспорт Кипра, гражданином которого он и остался. В рейтинге богатейших людей он теперь указан как кипрский миллиардер.

Состояние бизнесмена оценивается в 2,1 миллиарда долларов, он занимает 1 466-ю строчку в списке богатейших людей мира.

Макаров является основателем газовой компании "Итера", которая с 1998 года занималась разработкой месторождений в ЯНАО. В 2013 году он продал компанию, а затем основал группу Areti, которую зарегистрировал на Кипре.

В октябре прошлого года от российского гражданства отказался основатель и бывший владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков. В Кремле, комментирую это решение, заявили, что Тиньков не является "участником предпринимательской жизни" России, так как у него практически не в РФ осталось бизнеса.

