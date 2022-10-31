Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Серийный предприниматель, экс-владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков заявил, что решил отказаться от гражданства РФ. Информацией об этом он поделился на своей личной странице в Instagram (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская).

"Я официально отказался от российского гражданства", – рассказал бизнесмен.

Справка о выходе из гражданства, которую выложил Тиньков в соцсети, датируется 26 октября.

Ранее в своих социальных сетях предприниматель выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В "Тинькофф банке" назвали его слова личным мнением. Представили банка отметили, что предприниматель уже давно не является лицом, принимающим те или иные решения в компании.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России. На тот момент в список ограничений вошел и сам Тиньков.

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