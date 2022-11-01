Песков отреагировал на решение Тинькова и Сторонского отказаться от гражданства РФ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение экс-владельца "Тинькофф Банка" Олега Тинькова и основателя Revolut Николая Сторонского отказаться от российского гражданства.

"Это их право. Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Тиньков заявил, что отказался от гражданства РФ. Комментируя эту новость, сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что акционерам "Тинькофф Банка" после такого следует переименовать структуру.

Позднее бизнесмен сообщил о начале процесса отзыва бренда "Тинькофф". Однако в банке заявили, что все юридические права на бренд принадлежат одноименной кредитной организации.

В свою очередь, Сторонский также решил отказаться от российского гражданства. По данным Forbes, миллиардер стал четвертым отказавшимся от российского паспорта из числа входящих в рейтинг издания. В 2022 году он вошел в топ-20 Forbes.



Олег Тиньков удалил пост с отказом от российского гражданства

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