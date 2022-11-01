Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бизнесмен и экс-владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост с отказом от российского гражданства со своей страницы в Instagram (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская).

31 октября предприниматель в своей социальной сети выложил снимок документа о выходе из гражданства. Справка датировалась 26 октября. Сейчас этой фотографии на его странице нет.

"Я официально отказался от российского гражданства", – написал Тиньков тогда.

В апреле в своих социальных сетях бизнесмен раскритиковал специальную военную операцию на Украине. После этого в "Тинькофф банке" прокомментировали его слова, назвав их личным мнением.

Представили банка заявили, что предприниматель уже давно не является лицом, принимающим те или иные решения в компании.

Кроме того, в марте британская сторона ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России. На тот период времени в список ограничений вошел и сам Тиньков.

Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства

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