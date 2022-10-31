Основатель Revolut Сторонский отказался от российского гражданства

Фото: YouTube/"Русские норм!"

Миллиардер Николай Сторонский, основавший финансовую технологическую компанию Revolut, отказался от гражданства России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя компании.

"Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад", – сообщил собеседник издания.

По данным Forbes, миллиардер стал четвертым отказавшимся от российского паспорта из числа входящих в рейтинг издания. В 2022 году он вошел в топ-20 Forbes.

До этого источник The Telegraph заявил, что Сторонский является гражданином Великобритании. Тогда же представитель Revolut заявил, что миллиардер выступает против боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине и призывает к их скорейшему завершению.

"Я присоединяюсь к тем, кто по всему миру призывает к немедленному прекращению боевых действий и дипломатическим решениям. Ни один человек больше не должен погибнуть в этом ненужном конфликте", – заявил миллиардер.

Также известно, что после начала СВО компания предложила переезд сотрудникам, проживающим на Украине, и закрыла офисы в России.

19 октября украинская сторона ввела в отношении отца Сторонского – гендиректора АО "Газпром промгаз" Николая Сторонского – старшего – санкции. По данным представителя компании, сын Сторонского отказался от российского паспорта до введения ограничительных мер против его отца.

Компанию Revolut Сторонский-младший основал в 2015 году вместе с гражданином Украины Владом Яценко.

Ранее от российского гражданства отказался владелец инвестфонда DST Global Юрий Мильнер. В 2022 году он занял 15-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценили в 7,3 миллиарда долларов. Бизнесмен покинул Россию вместе с семьей в 2014 году.

Помимо этого, решение об отказе от гражданства России принял бизнесмен Рубен Варданян. Отмечалось, что подобное решение далось миллиардеру нелегко. По его словам, подобная мера позволит ему поддержать жителей Нагорного Карабаха.

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