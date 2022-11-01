Тиньков анонсировал процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка

Фото: TACC/Сергей Коньков

Бизнесмен и экс-владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка. Об этом предприниматель сообщил на странице в Instagram (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская).

"Я начинаю процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из банка", – написал он.

Ранее Тиньков заявил, что отказался от российского гражданства.

Сообщение экс-владельца "Тинькофф банка" прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. Он выразил мнение, что после такого заявления акционерами банка следует его переименовать, исключив из названия имя основателя структуры.

"Не пора ли акционерам подумать о переименовании этого банка, исключив из его названия фамилию этого человека?" – написал Джабаров в своем телеграм-канале.

31 октября предприниматель в своей социальной сети выложил снимок документа о выходе из гражданства. Справка датировалась 26 октября. Сейчас этой фотографии на его странице нет.

В апреле в своих социальных сетях бизнесмен раскритиковал специальную военную операцию на Украине. После этого в "Тинькофф банке" прокомментировали его слова, назвав их личным мнением.

Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства

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