Боец Джефф Монсон отказался от гражданства США

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон отказался от гражданства США. Об этом РИА Новости сообщили в башкирском отделении партии "Единая Россия".

"Да, я сдал свой американский паспорт. Теперь я только россиянин", – приводятся в заявлении слова спортсмена.

Монсон является вице-президентом федерации спортивной борьбы Башкирии. Он родился в США, а в 2013 году изъявил желание сменить американское гражданство на российский паспорт.

В 2018 году спортсмен вошел в статус гражданина РФ и был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск. В 2020 году боец сменил место жительства на Уфу.

На счету Монсона 61 победа, 26 поражений и один бой вничью. Он одерживал победу над Александром Емельяненко, Сергеем Харитоновым и другими спортсменами. Однако в ноябре 2011 года проиграл Федору Емельяненко по судейскому решению.

Ранее СМИ сообщали, что хоккеист Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства ради участия в чемпионате мира за сборную Казахстана. 26-летнему нападающему, у которого было двойное гражданство, пришлось оставить только один паспорт из-за законодательства Казахстана.

