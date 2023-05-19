Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Прокуратура попросила суд изъять в собственность Санкт-Петербурга земельные участки в поселке Лисий Нос, где стоит дом признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова, сообщает РИА Новости.

Речь идет о двух участках. Надзорное ведомство провело проверку, каким образом эти участки оказались в собственности Невзорова. Выяснилось, что оба были приобретены незаконно.

Отмечается, что участки не были выкуплены Невзоровым в нарушение указа президента РФ. Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга не издавал распоряжений о выкупе и не производил расчет стоимости.

В марте 2022 года СК РФ возбудил уголовное дело против Невзорова (признан в РФ иноагентом) за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине. Журналист был объявлен в розыск.

1 февраля Басманный райсуд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины.