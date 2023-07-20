В Кремле готовы рассмотреть запросы иностранных журналистов на получение гражданства РФ

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Кремль готов рассмотреть запросы от иностранных журналистов на получение российского гражданства, если они поступят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне, в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", военный корреспондент из Франции Кристель Нэан обратила внимание на то, что многие западные журналисты, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить гражданство РФ.

Песков прокомментировал это, напомнив, что Владимир Путин заявил о готовности помочь и Кристель Нэан, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые еще с 2014 года рассказывали правду о том, что там происходит.

Он отметил, что это относится к тем, кто захочет подать документы на получение российского гражданства, и к тем, кто хочет продолжать свою профессиональную деятельность.

Ранее Владимир Путин подписал указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российского гражданства для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции.

Документ вносит изменения в указ президента от 30 сентября 2022 года "О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы". Его дополнили пунктом о порядке получения гражданства членами семей этой категории граждан.

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