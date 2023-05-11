МВД запретило въезд в Россию почти 800 тыс иностранцев

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У почти 800 тысяч иностранных граждан есть ограничения на въезд в РФ. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Она уточнила, что их число составляет 797,8 тысячи человек.

"МВД здесь, соответственно, играет лидирующую роль, мы закрываем въезд почти 70%, или 548 тысячам иностранным гражданам", – цитирует начальника ГУ по вопросам миграции МВД РФ РИА Новости.

По словам Казаковой, за МВД стоит большинство решений об ограничениях на въезд, также этим занимаются Минюст, Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба безопасности.

Ранее МВД РФ предложило снизить оплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для мигрантов за уровень владения русским языком. Размер скидки может составить от 10 до 50%. По словам Казаковой, благодаря этому можно будет простимулировать изучение языка.

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