МВД РФ предложило ввести скидку на НДФЛ для мигрантов за уровень владения русским языком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Министерство внутренних дел России предложило снизить оплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для мигрантов за уровень владения русским языком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

Согласно информации, ведомство предложило ввести дисконтный коэффициент к НДФЛ, уплачиваемого посредством фиксированного аванса. Так, будет оцениваться уровень владения русским языком и основ законодательства государства. Размер скидки может составить от 10 до 50%.

По словам Казаковой, благодаря этому можно будет простимулировать изучение языка. Она добавила, что можно также ввести языковой рейтинг. Если после адаптации, на которую отводится от 1 до 3 месяцев, он окажется низким, то мигрантов следует обязать выплатить адаптационный платеж.

"Если у тебя все хорошо, то у тебя может авансовый платеж понижаться, если плохо – может увеличиваться. Может обнуляться в случае совершения отдельных административных правонарушений, мелких, естественно", – указала начальник главка.

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